Uber ganha opção para ‘congelar’ preço de corrida

O UBER lançou uma novidade no aplicativo que vai beneficiar pessoas que usam o aplicativo diariamente, ou frequentemente, para o mesmo trajeto. Geralmente quem depende do aplicativo para fazer o mesmo trajeto não consegue prever o preço exato da corrida devido à vários fatores como a demanda, o trânsito, mas desde o último dia 7 de agosto, em 37 cidades do Brasil, incluindo Campo Grande- MS, o passageiro pode agendar a corrida por um mês, mantendo o mesmo preço acordado na primeira viagem.

O Preço Fixo e Pré-Pago, serão serviços prestados pelo aplicativo para oferecer descontos e reduzir preços imprevisíveis para quem faz corridas recorrentes pela plataforma. No caso da função Preço Fixo, o passageiro precisa pagar uma taxa de R$ 3,99 para “congelar” o valor da corrida. Ele escolher o ponto de partida, o destino e um intervalo de até uma hora por dia para o mesmo trajeto.



O valor pode ser usado por 30 dias e só pode ser usado no horário e para o local previsto. Quando o valor da corrida estiver abaixo do preço fixado, o app vai selecionar a opção mais barata.A função Pré-Pago consiste em pagar por um pacote de cinco a até 20 viagens pelo mesmo valor, o que também ajuda a evitar variações no preço.

De acordo com estimativas da empresa, a economia pode ser de até 20%. Essas ferramentas, poderão reduzir imprevistos, principalmente em dias de chuva ou trânsito intenso, no qual motoristas da Uber podem operar com tarifa dinâmica e aumentar o valor da viagem. As funções serão liberadas inicialmente em 34 cidades. Cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo ficaram de fora. Mas Campo Grande/MS, Goiânia/GO, Belém/PA, Cuiabá/MT, Salvador/BA, Florianópolis/SC e outras já podem usufruir da facilidade. Inicialmente, os passes serão válidos apenas para a modalidade UberX e não aceitarão pagamento em dinheiro vivo, apenas no cartão de crédito.