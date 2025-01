Trump inicia segundo mandato com força política e apoio das big techs

Donald Trump assume hoje (20) seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, após vencer as eleições de novembro contra a democrata Kamala Harris. Seu retorno ao poder é marcado por um forte apoio das grandes empresas do Vale do Silício, que antes eram associadas aos democratas.

Companhias como Meta, Google e Tesla, agora aliadas de Trump, favorecem sua agenda conservadora, que inclui a implementação de políticas rigorosas contra imigração ilegal, uma guerra comercial com outros países e o combate ao “politicamente correto” em nome da liberdade de expressão.

Trump retorna com uma coalizão poderosa e uma maioria republicana no Congresso. Além de um apoio crescente das big techs, que buscam desregulamentação e liberdade no campo da inteligência artificial.

Analistas apontam que, com o respaldo de magnatas como Elon Musk e Mark Zuckerberg, Trump tem uma base ainda mais sólida e uma agenda que promete reconfigurar os rumos políticos e econômicos dos EUA. Com um foco no desmantelamento de políticas de inclusão e sustentabilidade, sua presidência promete redefinir o panorama político e empresarial do país.