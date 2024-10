SUS e o atendimento a transplantados com HIV

O SUS no Brasil está preparado para atender pacientes transplantados que são portadores do vírus HIV. A infectologista Lígia Pierrotti destaca que, apesar de um caso recente no Rio de Janeiro, onde seis pacientes contraíram HIV após transplante, isso não reflete a prática normal.

Pacientes HIV positivos já têm acesso a protocolos de tratamento que incluem medicações imunossupressoras e antirretrovirais. Os avanços nas terapias aumentaram a segurança e eficácia dos cuidados.

O Sistema Nacional de Transplantes é um dos maiores do mundo, garantindo acesso à população. As normas para doação de órgãos são rigorosas, e falhas observadas no caso recente foram devido ao descumprimento dessas diretrizes. O SUS continua a ser fundamental para a saúde dos pacientes transplantados.