Simone Mendes e Kaká Diniz renovam votos de casamento em Las Vegas

Com a presença dos filhos, cerimônia reforçou a união de mais de uma década do casal

O amor só cresce! Simone Mendes e Kaká Diniz renovam seus votos de casamento em uma cerimônia especial realizada em Las Vegas, na tarde de ontem (17). Casados desde 2013, essa é a terceira vez que os dois celebraram a união na icônica Bliss Wedding Chapel, com tudo organizado pela Las Vegas Tour VIP (@lasvegastourvip) — mesma empresa que auxiliou o casal nas renovações anteriores, em 2016 e 2020.

Pais de Henry, de 10 anos, e Zaya, de 4, Simone e Kaká aproveitaram a passagem pela cidade americana para reafirmar seus laços e viver mais um capítulo inesquecível de sua história juntos.

Repleta de motivos para comemora, Simone Mendes também vive momentos especiais em sua carreira: A cantora recentemente alcançou o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil com o hit “Me Ame ou Me Largue”, primeira faixa do álbum Contando Sua História Vol. 2. O single, que já vinha em destaque nas plataformas digitais, alcançou o topo do ranking das mais tocadas, consolidando mais um marco na carreira da artista.

