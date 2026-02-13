sexta-feira, 13/02/2026

SIDROLÂNDIA: Colônia de férias encerra com sorrisos, amizade e muita diversão no Quebra Coco

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O encerramento do projeto Colônia de Férias no distrito do Quebra Coco foi marcado por momentos de muita diversão para as crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc). A atividade reuniu participantes do Quebra Coco em integração com crianças e adolescentes da Aldeia Córrego do Meio e da Aldeia Lagoinha, transformando a tarde em boas lembranças.

Durante o período da Colônia de Férias, as crianças tiveram a oportunidade de sair da rotina, participar de brincadeiras, atividades recreativas e momentos de socialização, fortalecendo amizades e aprendendo por meio da convivência.

Atualmente, o SCFV do Quebra Coco atende 37 crianças e adolescentes regularmente inscritos, que participam das ações desenvolvidas no contraturno escolar, sempre com autorização dos pais ou responsáveis. As atividades são voltadas principalmente a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um espaço seguro, de acolhimento e construção de vínculos.

CATEGORIAS:
GERAL

