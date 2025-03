Servidor com Síndrome de Down e engenheiro são homenageados por Papy

Na sessão desta terça-feira (25) o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, prestou uma homenagem ao servidor Bruno dos Santos da Cunha, pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. O parlamentar também homenageou o engenheiro civil Lucas Neris de Alcântara pelos seus feitos na Capital e em tantos outros Estados.

“O meu homenageado, o Bruno, está aqui no Plenário da Câmara. Ele é meu servidor Down. Ele faz parte de um projeto que visa a profissionalização das pessoas que têm Síndrome de Down. Ele já tem um mandato conosco e está indo para o segundo mandato. Ele também já foi do gabinete do vereador André Salineiro, no seu primeiro mandato”, enfatizou Papy ao ler a Moção de Congratulação.

A convivência de Bruno no gabinete alegra a rotina de quem convive com ele diariamente, com o seu jeito descontraído e brincalhão. Por outro lado, o rito profissional também contribui para seu desenvolvimento pessoal. “O Bruno é um profissional exemplar, que tem o carinho de todos. Responsável e organizado, está sempre cumprindo as suas funções”, completou o presidente.

Outro homenageado do vereador Papy foi o engenheiro Lucas Neris que já construiu mais de 110 mil metros quadrados em vários estados no Brasil e mais de 47 residências de alto padrão nos condomínios de sucesso como Alphaville e Damha, ambos em Campo Grande.