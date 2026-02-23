Semu participa de evento de mulheres empreendedoras de MS

A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) marcará presença no maior evento de mulheres empreendedoras de Mato Grosso do Sul, promovido pelo SEBRAE, que acontecerá nos dias 24 e 25 de fevereiro, a partir das 13h.

Durante o evento, a Semu estará com um stand exclusivo, oferecendo grandes oportunidades para as mulheres, com a apresentação dos diversos projetos desenvolvidos pela Secretaria, além de orientações, serviços e ações voltadas ao fortalecimento da autonomia feminina.

Um dos destaques será a Sala da Mulher Empreendedora, espaço dedicado à regularização de negócios, orientação para formalização, apoio técnico e esclarecimento de dúvidas para mulheres que desejam empreender ou fortalecer seus empreendimentos.

Outro momento especial será o Pod Cast – “Dando Voz a Elas”, um espaço exclusivo de diálogo e inspiração, que contará com entrevistas e bate-papos com mulheres que empreendem, possuem histórias de superação e são referências em suas áreas de atuação, promovendo conhecimento, troca de experiências e incentivo ao protagonismo feminino.

No dia 24 de fevereiro, às 15h30, a Secretária Executiva da Mulher realizará uma palestra especial com Secretária Angélica Fontanari, com o tema:

“Segurança e Defesa Pessoal para Mulheres”

A palestra abordará estratégias de prevenção, fortalecimento da autoconfiança e mecanismos de proteção, reforçando o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas à segurança e ao empoderamento feminino.

A Secretaria Executiva da Mulher reforça o convite para que todas participem desse grande encontro de fortalecimento, capacitação e inspiração.

As inscrições podem ser realizadas pelo site:

delasday.ms.sebrae.com.br