Rose participa de rodada de entrevista e reforça seu compromisso com a mudança

Rose Modesto fará mudanças pensando na população de Campo Grande

Gratidão. Com essa palavra, mais que especial, Rose Modesto iniciou a sua participação na rodada de entrevista promovida pela Rádio Difusa, Programa Boca do Povo – com o jornalista B de Paula.

Rose fez uma análise geral do primeiro turno e ressaltar a busca pelo voto dos candidatos que não estão mais no pleito. “Estou muito animada para este segundo turno, vimos que tínhamos chances reais de estarmos no segundo turno, mas que seria uma eleição melhor ainda para nós, do que foi no primeiro”, pontuou.

A candidata à prefeita de Campo Grande falou das lideranças que já fizeram contato nos últimos dias. “Rose estamos com você. Você representa esta mudança. Então, estou muito feliz e muito grata a todos os eleitores”.

Campanha

Rose comentou a legislação e que esta semana é um momento de ajuste para reorganizar para colocar a campanha nas ruas. “Eu quero dizer que eu vou buscar os eleitos que votou nos outros candidatos, com muito pé no chão e muita humildade que eu quero conversar com esses eleitores, pois eles terão que escolher alguém neste segundo turno”, disse Rose se colocando à disposição dos eleitores.

Ela ressaltou que durante o segundo turno estará falando sobre os problemas da cidade, não da adversária. “Quero apresentar as soluções”. E acrescentou: “Um mandato só tem 4 anos e a prefeita que hoje está aí, está a quase três anos”.

Rose finalizou dizendo aos eleitores que não votaram nela no primeiro turno que está pronta. “Estou preparada, com experiência para a gente poder resolver os problemas da saúde, quero fazer esses mutirões de forma emergencial para não deixar mais as pessoas sofrendo, esperando por uma cirurgia a anos”.

Foram 16 minutos de entrevista e Rose pode pontuar suas propostas para Campo Grande e a importância da mudança para a nossa capital.