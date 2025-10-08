Rodeio ganha reconhecimento em sessão solene na ALEMS

Em uma noite marcada por emoção e tradição, o plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) transformou-se em uma verdadeira arena para homenagear os profissionais do rodeio. Na terça-feira (7), 29 peões, locutores e outros envolvidos no esporte receberam a Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, instituídos pela Resolução 5/2025, proposta pelo deputado Caravina (PSDB). O evento celebrou o Dia Nacional do Rodeio, que ocorre em 4 de outubro, reforçando a importância cultural e esportiva dessa atividade para o estado e o país.

Caravina, que tem uma longa ligação com o rodeio, destacou sua emoção ao ver o reconhecimento oficial do esporte. Durante a sessão, também foram apresentadas demandas para fortalecer o rodeio, como a criação de circuitos estaduais e a inclusão dos locutores na Fundação de Cultura, para garantir cachês justos. A deputada Mara Caseiro e a deputada Lia Nogueira participaram ativamente do evento, que contou ainda com autoridades locais e representantes do governo estadual.

O locutor Pena Branca emocionou a todos ao declamar o poema “O boia fria locutor”, enquanto a dupla “Os Matutos João Franco e Cassiano” encerrou a noite com canções tradicionais, contagiando o público e celebrando a cultura pantaneira. O Dr. Leonardo Arruda, homenageado e representante dos profissionais, fez um apelo para maior valorização do esporte, lembrando os grandes campeões sul-mato-grossenses e a necessidade de apoio institucional para os competidores.

Fortalecendo o rodeio em Mato Grosso do Sul

O evento não só reforçou o valor cultural do rodeio como também apontou caminhos para sua valorização futura, incluindo a organização de circuitos e apoio financeiro aos profissionais. A homenagem simboliza um resgate da identidade pantaneira e um compromisso da ALEMS com essa tradição viva.

Confira a relação dos homenageados:

Indicados pelo deputado Caravina

Adriano Vitória do Nascimento Filho

Ariovaldo Alves Pereira (Chocolate)

Claudio Antônio Straliotto

David Ortelan Santana de Rezende

Denivaldo Santana de Almeida

Ederlei Ortiz

Edilson Manfré (Tim Manfré)

Edimar Ferreira (Edimar Goiano)

Eduardo Felipe Franco (Dudu Furacão)

Everaldo Bento (Pena Branca)

Francis Carlos

Gustavo Luiz da Silva – representado pela irmã, Taila Luiz da Silva

José Manoel de Oliveira (Zé Tacca)

Leonardo Arruda (Dr. Leonardo)

Leonardo Castro Ferreira, representado pela mãe, Jaqueline Castro

Lucas Fernando Matos de Paula (Escurinho Bullfighter), representado por Jaqueline Castro

Reinaldo Aivi

Rogério Carlos de Oliveira

Thiago Paulo Vieira (Thiago Coloral)

Indicado pelo deputado Renato Câmara

Renato Pereira Nantes

Indicado pela deputada Mara Caseiro

Antonio Joeder Ortiz de Jesus

Indicado pelo deputado Junior Mochi

Leonardo Miranda Santos

Indicados pela deputada Lia Nogueira

Marcelo Pereira Mourão

Sidney Corrêa

Indicado pelo deputado Roberto Hashioka

Osvaldo Rodrigues Junior

Indicado pelo deputado Lucas de Lima

José Carlos Ferreira da Silva (Zé Carlos Cowboy das Arenas)

Indicado pelo deputado Marcio Fernandes

Mozart Rodrigues Monteiro Junior (Mozart Júnior)

Indicado pelo deputado Paulo Corrêa

Elton Ferreira da Silva

Indicado pelo deputado Professor Rinaldo Modesto

Fabiano Duarte da Silva