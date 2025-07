Repronutri 2025: cuidar da saúde dos bezerros garante o sucesso da pecuária

O futuro da pecuária começa logo nos primeiros dias de vida dos animais. É com essa visão que o professor e doutor Iveraldo dos Santos Dutra, da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Araçatuba (SP), chega ao Repronutri 2025 nesta quarta-feira, 30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

O pesquisador conduzirá a palestra “Boas práticas sanitárias do nascimento à desmama”, colocando em pauta inovações fundamentais para a saúde, bem-estar e desempenho dos bezerros, a partir das 16h50.

De acordo com palestrante, a atenção à saúde dos bezerros desde o nascimento é determinante para reduzir a mortalidade precoce, melhorar a eficiência alimentar e garantir melhores resultados na fase adulta.

“Vamos tratar das boas práticas sanitárias, da vaca e do bezerro, desde a cura do umbigo até o controle de doenças como diarreias, clostridioses e infestação por carrapatos”, explica Iveraldo.

Outro destaque será a saúde bucal dos bezerros, tema inovador e com grande impacto na pecuária moderna. Pesquisas recentes apontam que infecções bucais podem comprometer o desempenho alimentar e o bem-estar animal desde a fase de dentição de leite.

“Apresentaremos tecnologias que modulam a microbiota bucal em sinergia com a microbiota ruminal, com resultados surpreendentes no crescimento e na eficiência produtiva”, revela o pesquisador.

Além das novidades em protocolos sanitários, a capacitação da equipe de manejo também será abordada.

O pesquisador vai apresentar estratégias práticas para treinar colaboradores no cuidado com a saúde dos bezerros, reforçando que a prevenção ainda é o melhor caminho para garantir produtividade e sustentabilidade na pecuária.

“A ideia é mostrar como o desenvolvimento tecnológico e até mesmo o uso de Inteligência Artificial podem transformar essa etapa crucial da vida dos bovinos, impactando toda a cadeia produtiva”, finaliza.

Repronutri 2025

A apresentação integra o segundo e último dia do 7º Repronutri – Simpósio de Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos. O evento teve início ontem e reuniu mais de mil participantes no auditório Manoel de Barros.

O Repronutri é uma oportunidade para o compartilhamento de experiências e troca de conhecimentos sobre uma das principais atividades econômicas de Mato Grosso do Sul e do Brasil: a pecuária.

Participam do simpósio especialistas nacionais e internacionais para discutir os rumos da pecuária moderna, com ênfase em práticas sustentáveis, nutrição de precisão, reprodução, bem-estar animal e inovação tecnológica.

O evento é promovido por instituições como Embrapa, UFMS, UEMS, Uniderp e instituições privadas.

Programação do Repronutri nesta quarta-feira (manhã e tarde)

Tema: Inteligência Artificial na Pecuária Moderador: Prof. Dr. Wagner Rodrigues Garcia – Universidade Uniderp – Inovagen

08h – Palestra: Otimizando as decisões de manejo na produção animal através de Inteligência Artificial e tecnologias de sensoriamento

Dr. João Ricardo Rebouças Dórea – Animal & Dairy Science – University of Wisconsin-Madison

09h10- Case 1: @Tech no uso de Inteligência Artificial na maximização do lucro da agropecuária

Dr. Tiago Zanett Albertini – CEO da @Tech – Piracicaba – SP

09h50 Coffee – Break

10h30: Case 2: Uso da Inteligência Artificial na predição de fertilidade de novilhas na IATF Prof. Dr. Gustavo Guerino Macedo – UFMS – Campo Grande – MS

10h50: Case 3: Estimativa de peso e identificação de bovinos apoiadas em Inteligência Artificial

Prof.ª Dra. Vanessa Aparecida de Moraes Weber – UEMS/KEROW

11h10 Mesa-redonda

Tema: Nutrição e sanidade – Moderador: Dr. Luiz Carlos Louzada Ferreira – Cia Pecuária

14h – Palestra: Terminação Intensiva a Pasto

Prof. Dr. Antônio Ferriani Branco – Diretor da Escola de Nutrição Animal

14h40 – Palestra: Nutrição materna: estratégias para potencializar o desempenho do par vaca-bezerro.

Dr. Marcelo Vendovatto – Louisiana State University – Alexandria- EUA

15h40 Coffee-Break

16h10 – Palestra: Intensificação da recria e suas consequências

Prof. Dr. Miguel Henrique de Almeida Santana – FZEA/USP – Pirassununga- SP

16h50 – Palestra: Boas práticas sanitárias do nascimento à desmama

Prof. Dr. Iveraldo dos Santos Dutra – UNESP- Araçatuba-SP

17h30 – Palestra: Apresentação: Aplicativo de exame de andrológico.

Profª. Dra. Juliana Corrêa Borges Silva / Embrapa Gado de Corte – Campo Grande- MS

17h40 – Mesa-redonda

18h10 – Encerramento e confraternização

