Receita Federal apreende avião com R$ 3 milhões em celulares em SC

A Receita Federal realizou uma grande apreensão na manhã desta segunda-feira (20) no Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo (SC). Uma aeronave monomotor RV-10 foi interceptada transportando 571 smartphones importados ilegalmente, avaliados em mais de R$ 3 milhões. O piloto e seu ajudante foram presos em flagrante por descaminho durante a operação de inteligência das equipes de repressão ao contrabando e descaminho.

A ação aconteceu por volta das 9h, quando a Receita Federal identificou o avião procedente de Foz do Iguaçu (PR). No momento da abordagem, um VW/Taos estava estacionado em frente ao hangar, onde o motorista ajudava a empurrar a aeronave para dentro do galpão. Todas as mercadorias, junto com a aeronave e o veículo, foram apreendidas.

Os presos foram levados à Delegacia de Polícia Federal em Florianópolis (SC). Curiosamente, o piloto, de 58 anos, já havia sido detido em janeiro de 2023, em Ourinhos (SP), com uma carga semelhante de 452 celulares escondidos em um veículo. A Receita Federal reforça que suas operações são contínuas para proteger a economia e combater o comércio ilegal no país.