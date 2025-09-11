Quadro roubado por nazistas há 8 décadas foi encontrado na Argentina

Parece hist´ria de filme. Um mistério não solucionado há 80 anos foi solucionado por acaso e horas depois voltou a estaca zero. Uma obra-prima italiana que foi roubada pelos nazistas de um negociante de arte judeu em Amsterdã, na Holanda, há 80 anos atrás foi encontrada por acaso, devido ao anuncio de um imóvel. Um corretor de imóveis postou fotos de um apartamento em que a obra de arte aparecia na parede de uma das salas do imóvel, e acabou sendo identificada.
O quadro, o “Retrato de Dama”, do pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), foi reconhecido em um site de venda de imóveis e estava pendurado acima de um sofá, em um imóvel que fica nas proximidades de Buenos Aires.
A casa pertenceu a um alto oficial nazista, Friedrich Kadgien (1907-1979), oficial da SS que fugiu da Alemanha para a América do Sul após a Segunda Guerra Mundial e acabou fixando residência na Argentina.
A pintura consta em um banco de dados que reúne obras de arte que foram roubadas e perdidas durante a Segunda Guerra e só foi descoberta porque uma de suas filhas colocou o imóvel a venda. Um jornal argentino afirma estar ha anos tentando falar com as duas filhas do nazista, sobre o pai e as obras de arte desaparecidas, mas nunca tiveram sucesso.
Eles já haviam identificado outras obras de arte na casa de uma das irmãs através das redes sociais, um quadro do pintor holandês Abraham Mignon (1640-1679). Mas quando um corretor especializado em imóveis argentinos de alto padrão publicou a foto do interior da casa de Kadgien não houve mais dúvidas sobre a receptação das obras de arte.
O quadro exibido no interior do imóvel pertencia ao comerciante de arte holandês Jacques Goudstikker (1897-1940). Na época, ele ajudava outros judeus a fugir durante a Segunda Guerra Mundial. Goudstikker morreu em um acidente no mar enquanto fugia da Holanda e acabou sendo sepultado na Inglaterra. Mais de 1,1 mil obras da sua coleção foram adquiridas por altos funcionários nazistas, e após o fim da guerra, algumas das suas obras de arte foram recuperadas na Alemanha e colocadas em exposição no Rijkmuseum de Amsterdã, como parte da coleção nacional holandesa.
Apesar da história Hollywoodiana, as filhas de Kadjen sumiram com o quadro, e a policia argentina encontrou uma tapeçaria no lugar onde ele costumava ficar pendurado. A policia apreendeu 2 armas no local e caso está sendo tratado como possível ocultação de contrabando, segundo o jornal argentino Clarín.