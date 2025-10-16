sexta-feira, 17/10/2025

Publicado decreto de aposentadoria do ministro Barroso

Fim de uma era no Supremo Tribunal Federal

Foi publicado, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (15), o decreto presidencial que concede aposentadoria ao ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. A medida terá efeito a partir do próximo sábado, dia 18. O documento é assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

O ministro Barroso anunciou sua aposentadoria durante a sessão plenária do STF realizada no dia 9 deste mês. Anteriormente, ele havia deixado o cargo de presidente do Supremo em 29 de setembro, transferindo a presidência para o ministro Edson Fachin.

A aposentadoria marca o encerramento de uma trajetória significativa na Corte, onde Barroso desempenhou papel fundamental em importantes decisões judiciais ao longo dos anos.

Além de sua atuação no Supremo, Barroso é conhecido por sua contribuição acadêmica e por debates públicos sobre temas jurídicos e sociais no Brasil.

Este decreto oficializa o momento de transição, abrindo espaço para a nomeação de um novo ministro para o STF.

Leia a íntegra do decreto.  

DECRETO-DE-15-DE-OUTUBRO-DE-2025-DOU-Imprensa-NacionalBaixar
