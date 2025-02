Produtos ilegais de R$ 2,1 milhões são apreendidos em Maracaju

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de segunda-feira (3), dois veículos carregados com produtos ilegais na rodovia MS-164, em Maracaju. Durante um bloqueio policial, os militares abordaram um Fiat Uno e uma Van, ambos com origem no Paraguai, sem a documentação fiscal necessária para circulação no Brasil.

No Uno, foram encontrados 1.500 pacotes de cigarros contrabandeados. O condutor, de 21 anos, afirmou que foi contratado para transportar os produtos ilegais. Já na Van, havia uma variedade de mercadorias, incluindo cigarros, eletrônicos, celulares, roupas, perfumes e outros itens. O valor total da carga apreendida foi estimado em R$ 2,1 milhões.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Dourados e a ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.