Preso condenado por roubo a bancos em MS

Neste domingo (16), o GARRAS prendeu um homem de 59 anos, condenado por roubo majorado a bancos e instituições financeiras no Mato Grosso do Sul. O mandado de prisão derivou de uma sentença condenatória relacionada a crimes praticados na década de 2010, onde o foi identificado como um dos pioneiros no uso de explosivos em assaltos a instituições financeiras no estado.

Após investigações, o GARRAS seguiu o andamento judicial do caso, resultando na expedição do mandado de prisão. O criminoso foi localizado e capturado em sua residência, no Bairro Vila Planalto, em Campo Grande. O condenado foi levado à delegacia para cumprimento das formalidades legais e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional para cumprir sua pena.