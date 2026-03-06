Polícia Civil deflagra Operação Ponto Cego contra desvio milionário em Dourados

Investigação de estelionato e furto resulta em apreensões e sequestro de bens no Jardim Água Boa

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul executou, nesta sexta-feira (6), mandados de busca, apreensão e sequestro de bens durante a Operação Ponto Cego, concentrada no bairro Jardim Água Boa, em Dourados. A ofensiva mira um esquema de estelionato e furto que resultou no desvio de aproximadamente R$ 6 milhões de um hospital especializado em tratamento oftalmológico na maior cidade do interior do estado. Sob o comando do delegado Dermeval Inácio da Cruz Neto, as equipes foram registradas em ação anunciando a entrada em residências para o cumprimento das ordens judiciais.

As investigações, iniciadas após denúncia do administrador da unidade de saúde, apontam que o montante desviado foi utilizado para a aquisição de imóveis de alto padrão em condomínios de luxo do município. Com o avanço do inquérito, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro desses ativos para garantir a reparação do dano financeiro causado à instituição hospitalar.