Polícia Civil de MS cria delegacia especializada para combater crimes cibernéticos em 2025

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul dará um passo importante no combate aos crimes digitais com a criação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC). O Delegado-Geral Lupérsio Degerone Lúcio anunciou que a nova unidade começará a funcionar no primeiro semestre de 2025, após aprovação unânime pelo Conselho Superior da Polícia Civil. A iniciativa visa combater o aumento de golpes e crimes digitais, como fraudes financeiras e roubo de dados.

“Hoje, todos são vulneráveis a esses crimes, de empresários a idosos”, destacou o Delegado Geral. A DERCC atuará em todo o estado, com foco em infrações envolvendo tecnologia e internet, visando maior eficiência na investigação e prevenção de ataques virtuais.

O Brasil, que ocupa o terceiro lugar mundial em dispositivos infectados, tem enfrentado um aumento significativo de crimes digitais, com prejuízos estimados em R$ 32 bilhões. A criação da DERCC é uma resposta direta a essa crescente ameaça, e promete fortalecer o combate aos crimes virtuais no estado.