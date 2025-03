PL do Deputado Caravina cria o “Vale da Celulose” em MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou, nesta terça-feira (25), o Projeto de Lei nº 12/2025, do deputado Caravina, que cria oficialmente o “Vale da Celulose”, uma região composta por 12 municípios que se destacam pela produção e desenvolvimento do setor no estado. O projeto visa fortalecer a cadeia produtiva da celulose, um dos principais motores da economia local, com impacto direto no crescimento econômico e na geração de empregos.

A nova denominação abrange as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Bataguassu, Brasilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

O deputado Caravina destacou que a oficialização do nome contribui para o fortalecimento da identidade regional, além de facilitar a atração de investimentos e políticas públicas para a região. O projeto agora segue para a segunda votação, dando continuidade ao processo legislativo que visa consolidar a importância do setor no cenário nacional e internacional.