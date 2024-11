PF conclui inquérito sobre homicídio de Bruno Pereira e Dom Phillips

A Polícia Federal finalizou, em 1º de novembro, o inquérito sobre o duplo homicídio do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, assassinados em 5 de junho de 2022, em Atalaia do Norte/AM. A investigação confirmou que os crimes ocorreram em função das atividades de fiscalização ambiental de Pereira, que defendia os direitos indígenas e a preservação ambiental.

Nove pessoas foram indiciadas, incluindo o mandante, que participou ativamente da execução do crime e na ocultação dos corpos. O inquérito revelou a presença de organizações criminosas envolvidas em pesca e caça predatórias na região, que ameaçam tanto o meio ambiente quanto as comunidades indígenas locais.

A PF segue atenta às ameaças à segurança na área, reafirmando seu compromisso com a proteção ambiental e dos direitos indígenas.