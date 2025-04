Pescada-amarela ilegal é apreendida pelo Ibama

Na última quinta-feira (4), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 1,71 tonelada de pescada-amarela em Cabedelo, na Paraíba, durante a operação “Além-Mar”. A ação, que teve como foco a fiscalização de frigoríficos e empresas atacadistas, resultou em duas multas no valor total de R$ 102 mil, devido à falta de licença ambiental de uma das empresas e à irregularidade na documentação dos estoques. A pescada-amarela apreendida havia sido adquirida de uma embarcação pesqueira do Pará, que também não possuía licença válida.

Além da apreensão, o material confiscado foi destinado ao programa Mesa Brasil, do Sesc, para doação. A operação é parte dos esforços contínuos do Ibama para combater a pesca ilegal e garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. Tais atividades ilegais ameaçam não só a biodiversidade marinha, mas também afetam a cadeia produtiva de pescadores que atuam de forma regular e legal. O Ibama reforça a importância de cumprir as normas ambientais para a preservação dos ecossistemas aquáticos.