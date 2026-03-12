quinta-feira, 12/03/2026

Paquetá tem fratura na mão e seguirá jogando pelo Flamengo

Meia será imobilizado e não terá limitações em treinos e partidas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução / TV Globo

Fratura foi constatada após exames realizados nesta quinta-feira no Ninho do Urubu

Lucas Paquetá sofreu uma fratura no 4º metacarpo da mão direita durante a partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador passará a utilizar uma imobilização específica, que permitirá continuar treinando e atuando normalmente. Paquetá foi titular no jogo, atuando por 73 minutos, e foi substituído no segundo tempo. Ele e os demais titulares participaram de treino regenerativo nesta quinta-feira e se reapresentarão na sexta para finalizar a preparação. O meia está confirmado para enfrentar o Botafogo neste sábado, às 20h30, no Estádio Nilton Santos. A expectativa é que o tratamento não prejudique sua performance em campo.

