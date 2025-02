Operário e Dourados conhecem adversários na Copa do Brasil na próxima Sexta

Os times de Mato Grosso do Sul, Operário e Dourados, vão descobrir seus adversários na Copa do Brasil 2025 na próxima sexta-feira (7). O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a partir das 14h (MS), com transmissão ao vivo pelo canal da entidade.

O evento reunirá 80 clubes e definirá os quarenta confrontos da fase inicial, além dos mandantes da segunda fase. A competição reúne 92 clubes, sendo que 12 já entram diretamente na terceira fase.

Os jogos da primeira fase serão únicos, com mando dos times com menor posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC). O Operário pode enfrentar adversários como Ceará, Vitória ou Sport, enquanto o Dourados terá opções como América-RN ou Manaus.

Confira todos os grupos da Copa do Brasil 2025