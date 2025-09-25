Nova Emei no São Conrado leva cuidado e tranquilidade às famílias

Ainda é cedo quando Letícia Reis de Oliveira desperta os filhos Tito, de 3 anos, e Lídia, de 2, para mais um dia de escola. A poucos minutos de casa, a nova Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) do São Conrado recebe os pequenos às 6h30. Para ela, cada manhã tem se transformado em uma nova oportunidade. Agora, os filhos voltam para casa cheios de histórias — um dia de leitura, outro de atividades, parquinho ou novas amizades.

A história de Letícia se soma à de centenas de famílias que agora podem contar com a estrutura da nova Emei. A unidade foi concluída depois de 14 anos de obras paralisadas e abriu 250 vagas na educação infantil.

A chegada da Emei foi decisiva para a família. Antes, Letícia conciliava a rotina da loja de cosméticos com a presença constante das crianças, que passavam o dia inteiro ao seu lado, entre prateleiras e embalagens de vidro. Era uma rotina cansativa, que exigia atenção redobrada e deixava pouco espaço para o trabalho. Logo na entrada, após a recepção, o parquinho coberto já anuncia o clima de diversão e aprendizado.

Hoje, ela respira aliviada. “Melhorou nossa rotina e nossa tranquilidade para buscar o sustento. Agora consigo trabalhar com calma, sabendo que estão sendo bem cuidados”, afirma.

A mudança também trouxe impactos dentro de casa. Grávida do terceiro filho, Letícia lembra que antes o marido precisava faltar ao trabalho para acompanhá-la nas consultas de pré-natal. Agora, com a vaga garantida na Emei, a família conquistou equilíbrio. As crianças passaram a ter uma rotina de atividades adequadas para a idade, com socialização e aprendizado que a mãe, mesmo com esforço, não conseguia oferecer sozinha.

Esse novo capítulo só é possível porque a escola oferece um ambiente pensado nos mínimos detalhes. Logo na entrada, origamis coloridos enfeitam o espaço, e a equipe pedagógica recebe cada família com um caloroso “bom dia”. Após a recepção, o parquinho coberto já anuncia o clima de diversão e aprendizado.

De ambos os lados, distribuem-se oito salas de aula, todas novas, coloridas e bem organizadas, com mobiliário adequado para cada faixa etária. Diante desses espaços, é comum ver pais e mães se abaixando para dar o último abraço, um beijo carinhoso ou uma palavra de incentivo antes de deixar os pequenos. Nas paredes, atividades já realizadas pelos alunos revelam a criatividade e o aprendizado que florescem ali diariamente. Ao chegar ao fundo da creche, a área de areia com brinquedos completa o espaço de lazer.

A estrutura contempla tanto os bebês quanto as crianças maiores, garantindo segurança, conforto e estímulos para cada idade. Tudo é arejado, limpo e pensado para acolher: das mesinhas e cadeirinhas às salas destinadas aos pequeninos, equipadas com tudo o que favorece o desenvolvimento nos primeiros anos de vida.

O cuidado oferecido pela escola é um ponto que impressiona. Letícia relata que os filhos chegam em casa já alimentados, de banho tomado e cheios de novidades. Sempre que acontece algo, os professores entram em contato imediatamente, transmitindo segurança. Para Tito, o momento mais esperado do dia é o parquinho; já a pequena Lídia se encanta com a merenda.

Já a gratuidade do uniforme e do material escolar foi alívio para o orçamento. Vinda de São José dos Campos (SP), Letícia se surpreendeu com a diferença. “Lá era a família que comprava. Meu marido até falou que precisaríamos guardar dinheiro para isso, mas aqui não. É tudo gratuito e de qualidade. Faz muita diferença, porque imagina você pagar R$ 30, R$ 40 em cada uniforme, tem gente que não tem condição.”

Mais do que números e estrutura, a Emei representa qualidade de vida e novas oportunidades para famílias como a de Letícia. “Aqui em Campo Grande a gente encontra oportunidade de verdade. Meus filhos têm escola de qualidade, eu consigo trabalhar com tranquilidade e crescer com a minha família. Sinto que estamos realmente aproveitando tudo o que a cidade oferece para a gente ter uma vida melhor.”