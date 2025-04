New Route 2025 movimenta Nova Andradina

Na próxima semana, Nova Andradina será palco do aguardado evento New Route 2025, que acontece nos dias 11 e 12 de abril no Parque de Exposições. Um dos maiores encontros de motociclistas da região, o evento promete atrair participantes de todo o Brasil, movimentando não só a economia local e fortalecendo o turismo da cidade. Durante os dois dias de evento, os visitantes poderão conferir uma série de atrações, como apresentações musicais, exposições de motos e competições emocionantes.

A expectativa é que o encontro de motociclistas seja uma vitrine para empresas do setor, além de proporcionar uma grande troca cultural entre os participantes. Para mais detalhes sobre as atrações e programação, os interessados podem acompanhar o perfil oficial do evento no Instagram, @newroutemotorcycle. Com a chegada de motociclistas de diferentes estados, o evento deve impulsionar os negócios locais, gerando oportunidades para hotéis, restaurantes e comércios da cidade.

Fique ligado e não perca a chance de conferir esse evento que promete ser inesquecível para os amantes das duas rodas!