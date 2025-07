Municípios de MS recebem 15 ônibus escolares e 3 creches

Quinze municípios de Mato Grosso do Sul foram contemplados com novos ônibus escolares e três cidades receberão creches do Proinfância, graças à articulação do deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) junto ao Ministério da Educação.

Os ônibus, do Programa Caminho da Escola, atenderão alunos da zona rural com mais segurança e conforto. Já as creches serão construídas em Nioaque, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, ampliando a oferta de vagas na educação infantil.

Segundo Resende, o resultado é fruto do trabalho conjunto com prefeitos, orientando e acompanhando os processos. “A educação de qualidade começa na infância. Garantir transporte e infraestrutura é essencial”, afirmou o parlamentar.

A iniciativa visa reduzir a evasão escolar e promover inclusão desde os primeiros anos de vida.