Mochi solicita restabelecimento do serviço 190 em Naviraí e pavimentação asfáltica em Nioaque

Durante sessão plenária desta quinta-feira (4), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou duas indicações voltadas à garantia da segurança pública e ao fortalecimento da infraestrutura em Mato Grosso do Sul.

A primeira solicitação foi direcionada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao comandante-geral da Polícia Militar e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, para que sejam adotadas providências urgentes no restabelecimento e regularização do serviço de telefonia de emergência 190 em Naviraí. O pedido atende ao pleito formulado pelo Conselho Comunitário de Segurança do município, encaminhado pela vereadora Patrícia Capuci .

Na segunda indicação, o parlamentar solicitou ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG) e ao diretor-presidente da AGESUL estudo técnico e viabilidade de recursos para a pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga o Bairro Monte Alto, em Nioaque, ao Trevo do Turvo, em Maracaju, totalizando 41 km. A demanda foi apresentada pelo vereador Jorge Fernandes Lemes, da Câmara Municipal de Nioaque .

De acordo com o parlamentar, “a regularização do 190 em Naviraí é fundamental para garantir segurança à população, enquanto a pavimentação em Nioaque representa inclusão, desenvolvimento e melhores condições de vida para milhares de famílias que utilizam diariamente esse trajeto.” Frisou.