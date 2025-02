Missão do Mapa na Alemanha Amplia Mercados e Reforça Sustentabilidade

Entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2025, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) concluiu uma missão estratégica à Alemanha, marcando presença na Fruit Logistica 2025 e participando de reuniões com autoridades locais e representantes do setor produtivo. A missão teve como objetivos ampliar os mercados para os produtos brasileiros, fortalecer a imagem do Brasil como líder em sustentabilidade agropecuária e explorar novas parcerias comerciais.

Com a presença de cerca de 50 empresas brasileiras no evento, o Brasil consolidou sua posição como um fornecedor estratégico de frutas frescas e de qualidade. A delegação também realizou reuniões com autoridades alemãs, incluindo a diretora-geral do Ministério da Agricultura da Alemanha, Swantje Nilsson, discutindo temas como o Acordo Mercosul-União Europeia, febre aftosa e práticas sustentáveis no agro.

Além disso, o secretário Luís Rua, do Mapa, destacou o compromisso do Brasil com iniciativas como o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas e a Lei do Biocombustível do Futuro, durante a 18ª Conferência Latino-Americana da Economia Alemã. O evento também incluiu diálogos sobre regulamentações ambientais e estratégias para o fortalecimento das exportações brasileiras, especialmente de café, carne e soja.

Essa missão reflete o compromisso do Brasil com a sustentabilidade e sua estratégia para consolidar-se como um fornecedor confiável de alimentos para o mundo.