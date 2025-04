Míriam Leitão é eleita para a ABL

Míriam Leitão, jornalista e escritora, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta quarta-feira (30), para ocupar a cadeira número 7, que pertenceu ao cineasta Cacá Diegues, falecido em fevereiro deste ano. A eleição foi marcada por uma votação eletrônica, na qual Míriam recebeu 20 votos, contra 14 de seu principal concorrente, Cristovam Buarque.

Natural de Caratinga, MG, Míriam tem uma longa carreira no jornalismo e na literatura. Ela iniciou sua trajetória profissional no Espírito Santo e, após passar por diversas cidades, consolidou-se no Rio de Janeiro em 1986. Ao longo de sua carreira, publicou 16 livros, abrangendo desde crônicas até literatura infantil, e foi uma importante voz no cenário jornalístico brasileiro, atuando em veículos como Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil e, desde 1991, no grupo Globo.

Além de escrever, Míriam tem se destacado como comentarista política, especialmente no programa “Bom Dia Brasil”, na Globonews e na CBN. Sua trajetória inclui ainda uma prisão durante a ditadura militar, em 1972, quando tinha apenas 19 anos e foi processada por sua oposição ao regime. A eleição para a ABL é um reconhecimento ao seu legado de contribuição à cultura e ao jornalismo no Brasil.