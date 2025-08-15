MIRANDA: Prefeitura inicia programa ação social no bairro

Na quinta-feira, 14, aconteceu a primeira edição do Ação Social no Bairro, novo programa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. A iniciativa consiste em levar para os bairros os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, promovendo a acessibilidade a tais serviços pelos moradores dos bairros, de comunidades rurais e indígenas.

O primeiro bairro atendido pelo Ação Social no Bairro foi a Vila Alice. Ao longo de toda a Rua Rio Grande do Sul foram montados pontos de atendimento pelas equipes técnicas do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), com psicóloga e assistentes sociais; atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) para atualização bem como novos cadastros; atendimento do balcão de empregos da Casa do Trabalhador; atendimento com cortes de cabelo gratuitos; espaço para brincadeiras infantis no projeto Rua de Brincar, que atende especialmente a primeira infância.

Com o programa a Secretaria busca implementar uma sistemática de intervenção nos territórios de abrangência do Cras no que se refere às ações comunitárias, de acordo com as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

“Esta ação reforça o compromisso do prefeito Fábio Florença com a promoção da cidadania”, disse Cíntia Fonseca Castanheira , secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho. “Com a Ação no Bairro queremos dar acesso aos moradores aos serviços da Assistência, levando estes serviços para mais perto das pessoas que mais precisam”, completou a secretária.

“Quero parabenizar nosso prefeito Fábio, nossa secretária Cíntia, por este olhar com carinho, a gente está trazendo a Assistência Social, ouvindo a nossa população, suas demandas, realmente vindo de encontro às necessidades da população”, disse o vereador Nilton Rodrigues Júnior (PSDB).

“É um projeto muito importante, vem trazer para pessoas informações sobre o CadÚnico, brincadeiras para as crianças, parabéns prefeito Fábio, parabéns secretária Cíntia”, disse o vereador Paulinho “Cabeça de Onça” (PSDB).

Os vereadores Rose Lopes (PSD) e Everaldo José dos Santos (PSDB), também participaram do evento e a vice-prefeita Elange Ribeiro (PSD) representou o prefeito Fábio Florença na ação.

“Construir uma política de assistência com acolhimento é nossa prioridade”, disse Elange.