MERCOSUL e União Europeia concluem histórico acordo de parceria comercial

Em 6 de dezembro, durante a LXV Cúpula do MERCOSUL em Montevidéu, os líderes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e da Comissão Europeia anunciaram a conclusão das negociações do Acordo de Parceria entre o MERCOSUL e a União Europeia. Este acordo, que se tornará a maior área de livre comércio bilateral do mundo, envolve economias que somam cerca de US$ 22 trilhões e 718 milhões de pessoas.

Com o avanço do acordo, ambos os blocos buscam expandir o comércio e investimentos, sem comprometer políticas públicas essenciais, como saúde e inovação.

Além disso, o pacto reforça a cooperação em temas como sustentabilidade, democracia e direitos humanos, marcando um importante passo na integração regional do MERCOSUL. A assinatura do acordo está agora em processo de preparação.