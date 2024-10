Mercado do Boi Gordo: Cotações que estão chamando a atenção

Na última quinta-feira (26), o mercado físico do boi gordo viu um aumento nos preços, segundo a consultoria Safras & Mercado. Movimento este de alta que deverá continuar no curto prazo, pois as escalas de abate estão com dificuldades, ocupando a pior posição da temporada atual.

Além disso, a demanda aquecida e as exportações estão se encaminhando para um recorde histórico, complementadas pelo crescimento dos indicadores de consumo no mercado interno. Isso cria um cenário favorável para os preços da arroba do boi gordo.