Mara Caseiro reforça pedido por mais segurança em distrito de Eldorado

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), solicitou hoje, ao governador Eduardo Riedel a reativação do Destacamento da Polícia Militar no Distrito de Morumbi, em Eldorado.

A indicação também foi encaminhada ao secretário de Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e ao comandante-geral da PM, Renato dos Anjos Garnes.

Segundo a parlamentar, o distrito tem registrado aumento no fluxo de pessoas, impulsionado pelo crescimento do turismo, o que exige reforço na segurança pública. Atualmente, a comunidade não conta com presença permanente da Polícia Militar, após a desativação do destacamento.

“É uma medida essencial para garantir mais segurança à população, aos comerciantes e aos turistas que visitam a região”, destacou Mara Caseiro.