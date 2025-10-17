sexta-feira, 17/10/2025

Indivíduo é preso por crimes digitais em MS

Esforços da polícia reforçam proteção às vítimas de violência doméstica e digital na região

Foto: Polícia Civil

Na tarde desta quinta-feira (16), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo, 38 anos, acusado dos crimes de divulgação de vídeo íntimo com intenção de vingança e humilhação, conhecido como “revenge porn”, perseguição (stalking) e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A vítima, uma mulher de 37 anos, separada do autor há mais de um mês, procurou a delegacia relatando que teve um relacionamento de cerca de um ano com o acusado. Segundo ela, o homem criou um perfil falso no Instagram e compartilhou um vídeo íntimo, adicionando familiares, amigos e até o ex-namorado da vítima, violando as medidas protetivas impostas.

Além disso, o agressor postou montagens que ridicularizavam e expunham a vítima publicamente, com o claro objetivo de humilhá-la. Após investigação e diligências, a equipe policial localizou o suspeito em sua residência, onde ele confirmou a autoria das postagens durante o interrogatório.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas destaca a importância de denunciar casos de violência doméstica e reafirma seu compromisso em proteger as vítimas.

POLÍCIA

