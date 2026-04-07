Imprensa Brasileira Pilar da Democracia e da Informação

Valorizando a apuração, a transparência e o direito do cidadão à informação

Milton
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O Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, lembra a importância da imprensa no Brasil e homenageia Giovanni Battista Líbero Badaró, assassinado em 1830 por denunciar abusos do poder imperial. Badaró fundou o jornal Observatório Constitucional, precursor da imprensa independente, cuja atuação ajudou a fortalecer a democracia e influenciou a renúncia de D. Pedro I. A criação da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 1908 consolidou os direitos dos jornalistas e destacou o papel social da imprensa como instrumento de informação e fiscalização. Desde os primeiros jornais até a expansão digital, a imprensa evoluiu com o aumento da alfabetização e acesso à informação.

A graduação em Jornalismo e as especializações profissionalizaram a área, permitindo atuação em web, rádio, TV e assessorias de comunicação. Hoje, o jornalismo no Brasil é essencial para a transparência pública, a educação e o debate social. Nós, do Jornal Boca do Povo e BOCADOPOVONEWS, homenageamos todos os jornalistas que, diariamente, garantem a informação à população.

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