Imprensa Brasileira Pilar da Democracia e da Informação

O Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, lembra a importância da imprensa no Brasil e homenageia Giovanni Battista Líbero Badaró, assassinado em 1830 por denunciar abusos do poder imperial. Badaró fundou o jornal Observatório Constitucional, precursor da imprensa independente, cuja atuação ajudou a fortalecer a democracia e influenciou a renúncia de D. Pedro I. A criação da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 1908 consolidou os direitos dos jornalistas e destacou o papel social da imprensa como instrumento de informação e fiscalização. Desde os primeiros jornais até a expansão digital, a imprensa evoluiu com o aumento da alfabetização e acesso à informação.

A graduação em Jornalismo e as especializações profissionalizaram a área, permitindo atuação em web, rádio, TV e assessorias de comunicação. Hoje, o jornalismo no Brasil é essencial para a transparência pública, a educação e o debate social. Nós, do Jornal Boca do Povo e BOCADOPOVONEWS, homenageamos todos os jornalistas que, diariamente, garantem a informação à população.