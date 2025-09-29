segunda-feira, 29/09/2025

Ibama resgata 174 animais de criadouro ilegal em SC

Mesmo embargado desde 2011, local seguia vendendo primatas e aves em redes sociais; Ibama encontrou animais em condições precárias

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Ibama

Em operação conjunta com a Polícia Federal e órgãos ambientais de Santa Catarina, o Ibama apreendeu 174 animais silvestres em um criadouro ilegal em Xanxerê (SC). O local estava embargado desde 2011 por maus-tratos e irregularidades, mas funcionava amparado por liminares.

Apesar da proibição restabelecida pelo STJ em 2024, o responsável continuava vendendo aves e primatas como macacos-prego e saguis, inclusive por redes sociais, com preços de até R$ 120 mil.

Filhotes eram exibidos com mamadeiras e fraldas, atraindo influenciadores digitais e artistas. Muitos animais vistos hoje em perfis nas redes têm origem nesse criadouro.

Durante a fiscalização, foram encontrados animais sem água, alimento ou aquecimento. Filhotes estavam separados das mães em dias frios e mantidos em gaiolas inadequadas.

O responsável já havia sido multado por maus-tratos anteriormente e foi novamente autuado. Os animais serão levados a centros de reabilitação do Ibama.

