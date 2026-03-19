Hashioka homenageia instrutor deodapolense com moção de congratulação na Alems

Na manhã desta quarta-feira, 18, o deputado estadual Roberto Hashioka (União) entregou uma Moção de Congratulação ao deodapolense Ermeson Faria, instrutor da Dale Carnegie, em encontro realizado no gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).



A homenagem reconhece o destaque alcançado por Ermeson durante a convenção internacional da Dale Carnegie, realizada em San Antonio, no Texas (Estados Unidos). A instituição é uma das mais tradicionais do mundo na área de desenvolvimento pessoal e profissional, contando com mais de 3 mil instrutores e escritórios em cerca de 97 países e tendo formado mais de 10 milhões de pessoas.



A moção apresentada pelo deputado foi aprovada pelo plenário da Casa de Leis e ressalta a relevância profissional de Ermeson. “O homenageado merece sucesso em sua trajetória de crescimento pessoal, profissional e acadêmico. Que suas ações sejam um farol de motivação e exemplo para todos”, destacou.



Durante a entrega, Hashioka ressaltou a importância de valorizar profissionais que levam o nome de Mato Grosso do Sul para cenários internacionais e que contribuem para a formação e desenvolvimento de pessoas.