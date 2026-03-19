quinta-feira, 19/03/2026

Hashioka homenageia instrutor deodapolense com moção de congratulação na Alems

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na manhã desta quarta-feira, 18, o deputado estadual Roberto Hashioka (União) entregou uma Moção de Congratulação ao deodapolense Ermeson Faria, instrutor da Dale Carnegie, em encontro realizado no gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

A homenagem reconhece o destaque alcançado por Ermeson durante a convenção internacional da Dale Carnegie, realizada em San Antonio, no Texas (Estados Unidos). A instituição é uma das mais tradicionais do mundo na área de desenvolvimento pessoal e profissional, contando com mais de 3 mil instrutores e escritórios em cerca de 97 países e tendo formado mais de 10 milhões de pessoas.

A moção apresentada pelo deputado foi aprovada pelo plenário da Casa de Leis e ressalta a relevância profissional de Ermeson. “O homenageado merece sucesso em sua trajetória de crescimento pessoal, profissional e acadêmico. Que suas ações sejam um farol de motivação e exemplo para todos”, destacou.

Durante a entrega, Hashioka ressaltou a importância de valorizar profissionais que levam o nome de Mato Grosso do Sul para cenários internacionais e que contribuem para a formação e desenvolvimento de pessoas.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

BONITO: Reunião na seilog alinha execução de investimentos

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta segunda-feira (16), o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, esteve na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do...
Leia mais

Beto Pereira anuncia ordem de serviço para recapeamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto em Maracaju

Milton - 0
O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) anunciou nesta semana a ordem de serviço para o início do recapeamento da primeira etapa da Avenida Marechal...
Leia mais

Edifício onde funcionava Hotel Americano é tombado 

ANELISE PEREIRA - 0
Foi publicado em Diário Oficial desta segunda-feira (16) o tombamento do Edifício José Abrão, conhecido como Hotel Americano. O decreto, que reconhece o valor histórico e arquitetônico...
Leia mais

STF julga nesta sexta-feira manutenção da prisão de Daniel Vorcaro

Milton - 0
Colegiado também analisa prisões de investigados ligados à Operação Compliance Zero A Segunda Turma do STF inicia nesta sexta-feira (13) julgamento virtual para decidir se...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia