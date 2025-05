“Governo omisso e agro em colapso”: Coronel David critica governo Lula em vídeo sobre crise no campo

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado estadual Coronel David (PL) fez duras críticas ao governo federal diante da grave crise que atinge o agronegócio brasileiro. Com imagens que revelam lavouras secas e produtores rurais em desespero, o parlamentar afirmou que o campo está sendo castigado não apenas pelo clima, mas pela omissão de Brasília.

“O Brasil rural está sendo sufocado pela seca e pela inércia do governo federal. Anunciam bilhões, mas o dinheiro não chega. Vivemos uma das piores crises do agro em décadas. A seca devastou lavouras de soja, milho e outros cultivos. Onde havia colheita, hoje há perdas e desespero. E o apoio prometido? Não chega”, declarou David.

Coronel David aponta que até fevereiro deste ano, o desembolso foi quase 20% inferior ao da safra anterior. E mesmo os recursos que chegam, segundo o deputado, são travados por juros altos e excesso de burocracia. “Isso é incentivo ou armadilha?”, questiona.

O parlamentar também alertou que os efeitos da crise no campo já chegaram às cidades, com alta nos preços dos alimentos e impacto direto no bolso do consumidor. “Quando o agro quebra, o Brasil inteiro paga”, resumiu.

Coronel David mandou um recado direto ao presidente Lula. “O campo não pede favor. Pede respeito, dignidade e ação! O Brasil que trabalha não vai se curvar”.