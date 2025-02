Governo de MS amplia saúde bucal nas escolas e beneficia milhares de estudantes

O Governo de Mato Grosso do Sul intensificou as ações de saúde bucal nas escolas públicas, com o objetivo de promover a saúde oral e incentivar hábitos saudáveis entre os estudantes. Em 2024, foram distribuídos 30 mil kits de higiene bucal, compostos por escovas, cremes dentais e fios dentais. Além disso, a aplicação de flúor e a escovação supervisionada foram ampliadas, garantindo cuidados essenciais para as crianças.

As ações impactaram diretamente a saúde bucal dos alunos, com um aumento significativo no número de atendimentos educativos e preventivos. O número de atendimentos educativos, que inclui palestras e orientações, passou de 382 para 1.442. Já os procedimentos preventivos, como a aplicação de flúor e escovação supervisionada, aumentaram de 5.028 para 6.313.

As iniciativas ocorreram em escolas das redes municipal e estadual, com maior foco nas regiões com maior incidência de cáries. A distribuição dos kits nas cidades com maior necessidade garantiu que todos os alunos tivessem acesso aos recursos necessários para manter a saúde oral em dia.

“Com a ampliação das ações em 2024, conseguimos reforçar a prevenção e estimular hábitos saudáveis entre nossos estudantes. Este é um investimento contínuo para garantir que nossas crianças e jovens cresçam com um sorriso saudável e qualidade de vida”, afirmou Giovana Buzinaro, Coordenadora de Saúde Bucal da SES.