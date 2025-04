Governo da Argentina prevê envio de militares à fronteira com o Brasil

O governo de Javier Milei anunciou o envio de tropas das Forças Armadas argentinas para reforçar a segurança nas fronteiras com o Brasil, Bolívia e Paraguai. A operação, batizada de “Operação Roca”, deve começar na próxima semana e terá foco no combate à criminalidade e na proteção do território nacional.

Segundo o Ministério da Defesa argentino, mais de 10 mil militares estão mobilizados, com 1.300 sendo deslocados para regiões de fronteira. O patrulhamento ocorrerá especialmente em áreas rurais e não habitadas do norte e nordeste da Argentina, distantes dos pontos oficiais de passagem.

Serão utilizados drones, helicópteros, radares móveis e aeronaves para monitoramento. O ministro da Defesa, Luis Petri, afirmou que os militares estarão autorizados a prender civis durante as operações, incluindo traficantes, criminosos e suspeitos de terrorismo.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, destacou o aumento da vigilância na região de Misiones, que faz divisa com o Brasil, citando a cidade de Bernardo de Irigoyen. Ela classificou a área como crítica, com registros de crimes graves, incluindo assassinatos por pistoleiros.

O Itamaraty, por sua vez, afirmou que a ação tem caráter interno e não exige notificação prévia ao Brasil. Fontes diplomáticas garantem que a cooperação transfronteiriça entre os dois países segue ativa e transparente.