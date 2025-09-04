Gerson Claro autoriza concurso público da ALEMS com fiscalização do MPMS

A ALEMS avançou na realização de seu concurso público, com a autorização formal publicada no Diário Oficial. A novidade é que o MPMS acompanhará todas as etapas do certame, assegurando legalidade e transparência ao processo.

A decisão foi confirmada na última quarta-feira (3), em reunião entre o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, e a Comissão Organizadora. Durante o encontro, Gerson formalizou o convite ao MPMS para atuar institucionalmente no acompanhamento do concurso.

“Queremos que todo o processo seja conduzido com absoluta transparência, e a participação do Ministério Público reforça a confiança da sociedade na lisura do certame”, afirmou o parlamentar.

O concurso será de provas e títulos e contemplará cargos de níveis médio e superior, conforme previsto na Lei Estadual 6.278/2024. A comissão organizadora inclui sete servidores da Casa e um representante do Sindicato dos Servidores da Assembleia (Sisalms).

O edital está previsto para ser publicado ainda este ano.