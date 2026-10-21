Funsat disponibiliza 678 vagas nesta quarta-feira 

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quarta-feira (21), 678 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 114 profissões e oferecidas por 132 empresas. Além do atendimento regular da Agência de Empregos, a programação inclui o feirão Emprega CG – Outubro Rosa, com 100 vagas em nove profissões e representantes de empresas para realizar seleções presenciais.

O feirão será realizado das 8h às 12h, no piso térreo da sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Sete empresas participarão com suas equipes de Recursos Humanos, oferecendo oportunidades para atendente de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, gerente de vendas, padeiro, perfumista, repositor de mercadorias, técnico de segurança e vendedor interno.

A programação também contará com ações voltadas à saúde e ao bem-estar das mulheres, em alusão à campanha Outubro Rosa. Entre os serviços estão vacinação contra a gripe, oferecida pela equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e agendamento de exames preventivos do colo do útero e da mama. O evento terá ainda oficinas de autocuidado e palestra com o ginecologista e obstetra Willian Lemos Leite Júnior, autor do livro “O médico das causas impossíveis”.

Entre as oportunidades do quadro geral estão 11 vagas para açougueiro, cinco para azulejista, seis para cuidador em saúde, três para fiscal de prevenção de perdas, três para mestre e 16 para pedreiro.

Para quem busca o primeiro emprego ou ainda não possui experiência na função pretendida, a Funsat oferece oportunidades em 54 profissões na modalidade de perfil aberto. Entre os destaques estão 70 vagas para atendente de lanchonete, 42 para auxiliar de linha de produção, 10 para frentista, 43 para operador de caixa, 11 para repositor em supermercados e 21 para técnico de carnes e derivados. Nessa modalidade, não há exigência de experiência profissional na função, e as oportunidades podem incluir treinamento remunerado.

A Agência de Intermediação também disponibiliza 30 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas em seis funções. A lista inclui três vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, uma para auxiliar administrativo, duas para auxiliar de limpeza, 12 para empacotador à mão, duas para estoquista e 10 para repositor de mercadorias.

O atendimento regular da Agência de Empregos ocorre das 7h às 13h, na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Polo Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699. Para concorrer às oportunidades, é necessário manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego). A atualização pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das unidades.

O painel completo de vagas está disponível no portal da Funsat.

Serviço

Emprega CG – Outubro Rosa