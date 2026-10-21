Vereador Dr. Jamal apresenta novas indicações de melhorias e infraestrutura para bairros de Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Com o objetivo de atender às reivindicações da população e garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores de Campo Grande, o vereador Dr. Jamal solicitou oficialmente uma série de serviços de infraestrutura para diferentes regiões do município. As solicitações foram encaminhadas ao Gabinete da Prefeita (GAPRE) e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).

Entre as prioridades apresentadas pelo parlamentar estão serviços essenciais de pavimentação, manutenção de vias e prevenção de alagamentos:

  • Operação Tapa-Buraco na Vila Margarida: Atendendo ao pedido de motoristas e moradores da regiao, o parlamentar solicitou reparos e a execução da operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 19 de Abril. Segundo a justificativa do vereador, os buracos na via têm prejudicado o trânsito e gerado riscos de acidentes.
  • Manutenção Viária no Coronel Antonino: O parlamentar também pediu a realização da operação tapa-buraco ao longo de toda a Rua São Sepé, visando garantir a trafegabilidade e evitar transtornos a quem circula pela região.
  • Melhoria no Trânsito do Jardim Monte Líbano: No bairro Jardim Monte Líbano, foi solicitada a manutenção com tapa-buracos em toda a extensão da Rua Diogo José de Souza, uma via com fluxo constante que necessita de intervenção rápida para conter os danos aos veículos.
  • Prevenção de Alagamentos no COOPHAVILA II: Pensando na segurança durante os períodos chuvosos, Dr. Jamal formalizou o pedido para a limpeza completa das bocas de lobo situadas na Rua dos Arquipélagos. A iniciativa visa desobstruir o escoamento da água e evitar potenciais alagamentos e danos ao meio ambiente local.
  • Patrolamento e Encascalhamento no Loteamento Cristo Redentor: Para atender aos moradores que enfrentam dificuldades de acesso, o vereador indicou serviços de patrolamento e encascalhamento na Rua Via Láctea. A medida visa restabelecer as condições mínimas de trafegabilidade para as famílias da região.
    O vereador Dr. Jamal reforça que continua atento às demandas da comunidade e atuando junto aos órgãos competentes para cobrir as necessidades dos bairros da capital.
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