Professor da UEMS é preso por fraude de R$ 102 mil em seguro de caminhonete

Docente de Paranaíba foi localizado em Jales (SP) após denúncia sobre veículos escondidos em imóvel

Milton
Publicado por Milton
Foto: Informa Noroeste

Hilux estava escondida sob lona e sem placas

Um professor universitário da UEMS, em Paranaíba, foi preso em Jales, interior de São Paulo, suspeito de forjar o furto de uma Toyota Hilux para receber indenização do seguro. A caminhonete preta, modelo CD4x4 SRV, ano 2009, foi encontrada durante uma operação das polícias Militar e Civil, após denúncia anônima sobre veículos guardados em uma residência.

Seguro já teria pago a indenização

Escondido sob uma lona e sem placas, o veículo foi identificado e recuperado pelos policiais. Segundo informações do site RCN 67, o professor constava como vítima no registro do furto. Ao chegar ao imóvel durante as diligências, ele teria admitido que simulou o crime para receber o seguro. A indenização, conforme relatado, já havia sido paga e variava entre R$ 101 mil e R$ 102 mil.

A Polícia Civil apreendeu dois celulares e documentos relacionados à investigação. A Hilux foi encaminhada para perícia, e o professor levado à Central de Polícia Judiciária de Jales. O caso era conduzido pelo delegado Matheus Arnaldo Pereira da Silva.

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