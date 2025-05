Exportações de frango em MS crescem 40%

O setor avícola de Mato Grosso do Sul comemora crescimento expressivo nas exportações de carne de frango in natura. Dados do Boletim Casa Rural – Avicultura, divulgado pela Famasul, indicam que em março de 2025 foram exportadas 17,7 mil toneladas, 38% a mais que no mesmo mês do ano anterior. A receita chegou a US$ 38,9 milhões, um aumento de 43%.

No primeiro trimestre, as exportações somaram 49,6 mil toneladas, gerando US$ 103,3 milhões, crescimento de 27% no volume e 33% na receita em relação a 2024. O abate de frangos também registrou alta, com 176,6 milhões de aves em 2024, 4% acima do ano anterior e 16,5% maior que em 2017.

A Famasul destaca ainda ações para fortalecer a avicultura, como a participação no 4º Fórum AVIMASUL, que ocorrerá em maio na Expoagro de Dourados, com debates sobre sanidade, tecnologia e sustentabilidade. Além disso, o sistema oferece assistência técnica e cursos gratuitos para capacitação de produtores, promovendo melhorias na gestão e qualidade da produção.

O setor avícola de MS mostra-se cada vez mais competitivo, impulsionando a economia local e consolidando sua posição no mercado internacional.