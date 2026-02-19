quinta-feira, 19/02/2026

Dracco desarticula depósito de sabão clandestino no Nova Lima

Milton
Publicado por Milton
FOTO: POLÍCIA CIVIL

Substâncias ilegais eram armazenadas em residência que funcionava como centro de distribuição

Dracco desarticula depósito de sabão clandestino nesta quinta-feira (19) no Nova Lima em Campo Grande. Após denúncias de que um condomínio de luxo servia como depósito de sabão em pó adulterado. Durante a operação, os agentes apreenderam mais de 50 kg do produto adulterado e materiais usados para manipulação e redistribuição.

No momento da abordagem, um casal e um bebê de um ano estavam na residência, e um terceiro indivíduo chegou posteriormente e foi detido. O imóvel funcionava como centro de distribuição que abastecia diversos pontos de venda na capital e no interior do estado. Os envolvidos foram levados à delegacia e responderão pelos crimes investigados, enquanto o inquérito apura a origem da matéria-prima e outros possíveis integrantes da rede.

A criança foi retirada e entregue aos cuidados dos órgãos competentes. As autoridades ainda avaliam se o produto apresentava risco à saúde dos consumidores. A ação reforça o combate a práticas ilegais em áreas residenciais de alto padrão.

BOCA AGRONEGÓCIO

