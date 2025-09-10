DOURADOS: Prefeitura recebe materiais esportivos que vão impulsionar atividades da Funed

A Prefeitura de Dourados, por meio da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), recebeu nesta quarta-feira (10) parte dos materiais e equipamentos esportivos utilizados nos eventos promovidos pelo município. A solenidade de entrega ocorreu na sede da Funed e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, da diretora-presidente da Fundação, Giselly Amaral, além dos proprietários de quatro empresas locais responsáveis pelo fornecimento dos materiais, todas selecionadas de forma transparente e por meio de chamamento público.

Segundo Giselly Amaral, os equipamentos entregues vão atender diversas modalidades esportivas e competições que fazem parte do calendário deste ano. “Recebemos bolas para diferentes modalidades, macarrões para piscina, colchonetes, redes de gol, cones, coletes, raquetes de tênis de mesa, entre outros itens que vão contribuir para melhorar a estrutura dos eventos”, explicou a diretora-presidente da Funed.

O prefeito Marçal Filho destacou a importância do investimento e ressaltou que as aquisições foram feitas com fornecedores da própria cidade. “Nós compramos de empresas de Dourados, como Camisa 10, Camguru Esportes, Esporte.com e Salin Esportes, valorizando o comércio local e movimentando a economia”, explicou o prefeito. “Além disso, todos os equipamentos são de marcas reconhecidas e de alta qualidade, o que vai garantir melhores condições para os eventos esportivos”, afirmou.

O investimento tem possibilitado a realização de 13 eventos esportivos do calendário municipal da cidade, entre eles os Jogos Escolares de Dourados (JED), os Jogos da Juventude (JOJUD), o Campeonato Interdistrital de Futebol, a Meia Maratona do Fogo e festivais de judô, karatê, natação e outras modalidades. O objetivo é estimular a prática esportiva, promover integração social e fortalecer o calendário esportivo da cidade.

Para a aquisição dos equipamentos esportivos, a Prefeitura de Dourados abriu o Chamamento Público nº 01/2025, conforme prevê a Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). O processo, realizado com base em critérios de transparência, legalidade e competitividade, tinha como objetivo selecionar uma organização com capacidade técnica e experiência comprovada na execução de eventos esportivos.

Após a análise das propostas, o Instituto Ginasloucos foi o selecionado para firmar o Termo de Colaboração com o município, ficando responsável pela gestão e aquisição dos materiais, além do suporte logístico para a realização dos 13 eventos esportivos no calendário 2025. “Estamos priorizando a transparência nas aquisições de bens e serviços na nossa gestão, sempre pautados pela legislação, pela livre concorrência e pelo melhor interesse da Administração”, ressalta Marçal Filho.

Para a aquisição dos materiais a Fundação de Esportes de Dourados selecionou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) qualificadas, com experiência comprovada na gestão de eventos esportivos. Elas atenderam os requisitos do chamamento público, garantindo transparência, isonomia e a competitividade. A utilização de OSCs é um mecanismo de gestão que permite maior flexibilidade e inovação na execução de atividades esportivas, respeitando os princípios da administração pública e possibilitando a otimização dos recursos públicos.

A parceria com as OSCs fortalece o relacionamento com a sociedade civil organizada, ampliando o acesso à prática esportiva e criando oportunidades para o desenvolvimento de projetos sociais que beneficiem a população em diversos aspectos, como saúde, bem-estar, educação e cidadania. “A contratação de OSCs, por meio do chamamento público, assegura a gestão técnica e especializada, oferecendo um serviço de qualidade à comunidade”, ressalta Giselly Amaral. “Com isso, a Fundação de Esportes está promovendo a eficiência na administração de eventos esportivos, a capacitação e o estímulo à participação da comunidade e a celebração de valores como a inclusão, a cidadania e o espírito esportivo”, completa a diretora-presidente da Funed.