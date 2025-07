DOURADINA: Governo municipal realiza reunião com mães e professora para início das atividades do projeto BaillaDina

O Governo Municipal promoveu uma reunião importante com as mães e a professora responsável pelo projeto BaillaDina, que inicia oficialmente suas aulas nesta quarta-feira. O projeto, uma iniciativa da administração municipal em parceria com a Secretaria de Cultura e Educação, é viabilizado através da Lei Aldir Blanc, que apoia ações culturais e artísticas em todo o país.

Com recursos da Aldir Blanc, o BaillaDina oferece aulas gratuitas de ballet para mais de 60 crianças do município, ampliando o acesso à cultura, incentivando a arte e fortalecendo o vínculo comunitário.

Durante o encontro, foram discutidas pautas de grande relevância para o bom andamento das atividades, como a definição dos horários, orientações sobre pontualidade, frequência e o comprometimento necessário por parte dos alunos e responsáveis.

Para melhor atender a comunidade, as aulas foram organizadas em quatro turmas, que terão encontros duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras. No período da manhã, as aulas acontecerão das 9h às 10h e das 10h às 11h. Já no período da tarde, as turmas terão aulas das 13h às 14h e das 14h às 15h. Essa divisão garante flexibilidade para as famílias escolherem o horário que melhor se encaixa na rotina escolar e familiar das crianças.

Durante a reunião, a professora explicou como funcionará a metodologia das aulas, ressaltou a importância da disciplina e do incentivo dos para desenvolvimento dos filhos. A equipe do projeto reforçou que a frequência e a pontualidade são fundamentais para garantir o máximo aproveitamento das crianças.

Mais do que ensinar passos de dança, o projeto BaillaDina busca transmitir valores como disciplina, responsabilidade, trabalho em equipe e autoestima, oferecendo oportunidades de aprendizado artístico e cultural que contribuem para o desenvolvimento social e educacional dos alunos.

O Governo Municipal reforça o convite para que as famílias continuem engajadas, incentivem seus filhos a frequentarem as aulas e mantenham o compromisso de construir, junto com a comunidade, um futuro com mais arte, cultura e oportunidades.