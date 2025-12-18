DOF apreende mais de R$ 5 milhões em eletrônicos em rodovia de MS

O DOF realizaram uma apreensão significativa na quarta-feira (17), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo. Durante patrulhamento, foram abordadas duas carretas que transportavam 950 celulares, 29 notebooks e 13 caixas de medicamentos estrangeiros sem comprovação fiscal.

Dois homens, de 49 e 53 anos, foram presos em flagrante e informaram que a carga saiu de Campo Grande com destino a Paulínia (SP). Cada um receberia R$ 4 mil pelo transporte. O valor total da mercadoria foi estimado em R$ 5,1 milhões. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre Sejusp e MJSP.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 647-6300.