Doe livros e transforme vidas, diz Ronilço Guerreiro

O vereador Ronilço Guerreiro reforça o apelo à população para doar livros, gibis e revistas aos projetos de leitura mantidos em Campo Grande. Com mais de 200 mil obras distribuídas anualmente, a ação já virou referência na cidade e conta com pontos fixos de arrecadação nos terminais de ônibus, na Cabine de Livros do Centro e na sede da Gibiteca Mais Cultura.

As doações podem ser feitas também por agendamento via WhatsApp ou pelo site www.doelivros.com. Durante as férias escolares, Guerreiro incentiva especialmente as crianças a trocarem o celular por boas histórias. “Livro parado não conta história”, afirma.

Além da distribuição mensal de 20 mil livros, ações como “Livros Carentes” e “Freguesia do Livro” levam a leitura para ruas e feiras. Todos os tipos de publicações são aceitos e encaminhados a projetos ativos. Informações no site www.gibiteca.org.br.