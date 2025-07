Despedida à Preta Gil será no Theatro Municipal

O corpo da cantora Preta Gil será velado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público entre 9h e 13h, conforme anunciou a família nas redes sociais.

Preta Gil faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, após complicações decorrentes de um câncer diagnosticado em 2023. Ela estava nos Estados Unidos em busca de um tratamento experimental.

Como forma de homenagem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, instituiu por decreto o “Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil”. O trajeto, no centro da cidade, celebrará o legado da artista, especialmente à frente do tradicional “Bloco da Preta”, fundado em 2009.

A cantora foi reconhecida por sua contribuição à valorização da cultura urbana e à retomada do carnaval de rua carioca.